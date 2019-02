Atleta do Flamengo Jhonata tem boa evolução clínica

O boletim médico divulgado na tarde deste domingo (24) pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro informa que o paciente Jhonata Cruz Ventura encontra-se estável e com boa evolução clínica. Jhonata, de 15 anos, é um dos três atletas da categoria de base do Flamengo que sobreviveram ao incêndio que matou outros dez adolescentes, no Centro de Treinamento do clube, conhecido como Ninho do Urubu, em Vargem Grande, no último dia 8.

Os outros dois sobreviventes, Cauan Emanuel e Francisco Dyogo, já receberam alta.

O boletim da SMS informa ainda que Jhonata permanece tomando antibiótico e já anda no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ). “Passou por novo banho com troca dos curativos específicos, apresentando boa cicatrização da maior parte das lesões. Na mão direita, porém, há sinais de infecção e cicatrização mais lenta”, informa o boletim. O atleta continua sob cuidados do CTQ.

O boletim é assinado pelo diretor médico da unidade, Carlos Alberto Jr., e pela chefe do Centro, Bianca Ohana.

Fonte: Agência Brasil