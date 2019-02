Domingo de pré-carnaval de rua em São Paulo tem 89 blocos

O domingo de pré-carnaval na cidade de São Paulo contará com a apresentação de 89 blocos carnavalescos. O destaque fica por conta do Acadêmicos do Baixo Augusta, que desfilará na rua da Consolação, a partir das 16h, com o tema “Que país é esse”. O bloco é um dos mais populares na cidade e atraiu, no último ano, segundo a agremiação, 1 milhão de pessoas.

Em frente ao Parque do Ibirapuera, terá lugar a apresentação do Monobloco, que fará uma homenagem para as mulheres da Música Popular Brasileira, com o tema “abram alas para elas”. O desfile começa por volta das 14h.

Já o cantor Thiago Abravanel desfilará pela Avenida Faria Lima, na região do Largo da Batata, com o Bloco Gambiarra. O desfile é direcionado ao público LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais). Na mesma região, em Pinheiros, o bloco Confraria do Pasmado – Pasmadão, com história de 16 anos no carnaval de São Paulo, espera reunir cerca de 20 mil pessoas. A programação completa do pré-carnaval de São Paulo pode ser encontrada na internet.

Lei do xixi e limpeza da cidade

Fiscais da prefeitura, acompanhados de agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM), estarão nas ruas para autuar pessoas que forem flagradas urinando em locais públicos. O valor da multa é R$ 526,57, com base na Lei nº 16.647. Segundo a administração municipal, o total arrecadado será destinado ao Fundo Municipal de Limpeza Urbana.

Violência contra a mulher

A cidade contará nesta edição do pré-carnaval com uma ação do Programa de Atendimento Itinerante à Mulher.

Um ônibus lilás, doação do programa federal Mulher Sem Violência, fará atendimentos iniciais semelhantes aos realizados pelos equipamentos fixos (Centros de Referência a Mulheres em Situação de Violência). Em casos específicos, a vítima será encaminhada para o órgão competente – hospitais, Instituto Médico-Legal (IML), Delegacia da Mulher, Ministério Público ou Defensoria Pública.

O ônibus percorrerá diversos bairros da cidade, com foco nas regiões mais afastadas do centro e com maior índice de vulnerabilidade. Segundo a prefeitura, em 2018, o programa atendeu a 1.051 mulheres.

Fonte: Agência Brasil