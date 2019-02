Ônibus articulados reforçam atendimento a 44 mil passageiros do CPA, Pedra 90 e Parque Cuiabá

Distribuídos entre as regiões mais populosas de Cuiabá, os quatro ônibus articulados que hoje circulam pelas linhas 313, 711 e 609, reforçam o trajeto percorrido por 44 mil pessoas diariamente. CPA, Pedra 90 e Parque Cuiabá, respectivamente, foram os bairros escolhidos para a implantação do modelo, que deve se estender a outras regiões da Capital ao longo dos próximos anos.

Isso porque a licitação do transporte coletivo, que será lançada nas próximas semanas, prevê que as empresas vencedoras incluam mais veículos deste tipo em suas frotas. As futuras aquisições seguirão o modelo das quatro primeiras, frutos de investimentos dos atuais empreendimentos do transporte coletivo: Pantanal Transportes, Expresso NS e Integração Transportes.

De acordo com o prefeito Emanuel Pinheiro, estes ônibus serão mantidos após o resultado do processo licitatório. Na semana passada, o último desta leva de veículos passou a integrar a frota de coletivos, ligando o Parque Cuiabá e região ao Centro da Capital.

Com 21 metros de comprimento e capacidade para 152 passageiros, os automóveis possuem ar-condicionado, Wi-fi à bordo, carregador de celular e tomada USB, garantindo também a acessibilidade a portadores de deficiência (PCD). Além disso, os veículos dispõem de câmbio automático e suspensão a ar, reforçando a segurança dos usuários durante embarque e desembarque.

Diante dos benefícios o prefeito destaca a aprovação do modal pelos cuiabanos. “Até o momento o retorno foi muito positivo, uma vez que os coletivos diminuíram atrasos e oferecem conforto à população. Começamos a implantação nos bairros mais populosos e estenderemos o modal pela cidade. Este é o caminho para modernizar e humanizar o transporte público da nossa capital tricentenária”, diz.

Os ônibus articulados possuem a tecnologia Euro5, uma das mais avançadas disponíveis para motores automobilísticos no Brasil. O resultado disso é uma redução de 70% na emissão de poluentes. Desde a entrega dos primeiros coletivos, os motoristas vêm passando por treinamento para conduzi-los pelas ruas da cidade.

Itinerários

Em dezembro de 2018 a linha 313 foi reforçada com a chegada dos dois primeiros coletivos articulados, que passam pelos bairros CPA I, CPA III e Morada do Ouro, seguindo pelas Avenidas do CPA e Beira Rio, até as proximidades da Universidade de Cuiabá (Unic).

Já o terceiro chegou aos pontos de ônibus no dia 1 de fevereiro. Ele sai do bairro Pedra 90 rumo ao Centro da cidade, passando pela Avenida Fernando Côrrea da Costa.

Com Assessoria