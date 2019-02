Petrobras confirma contenção de vazamento em plataforma no ES

A Petrobras confirmou hoje (24) que o vazamento ocorrido na madrugada de ontem (23), na plataforma P-58, situada a 80 quilômetros do litoral sul do Espírito Santo, foi interrompido logo após sua detecção.

A operação de recolhimento e dispersão do óleo vazado está sendo feita com auxílio de seis embarcações. De acordo com a empresa, não houve vítima. A plataforma funciona normalmente.

Segundo a companhia, as ações efetuadas conseguiram reduzir a quantidade de óleo no mar. Foram realizados ontem três sobrevoos que constataram que “a mancha está se dispersando em direção ao sul, a cerca de 100 quilômetros da costa”, diz nota da Petrobras.

A empresa assegura ainda que há risco muito baixo de o óleo chegar à costa. Para isso, foram realizadas várias simulações. Equipes da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), da Marinha do Brasil e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) acompanham os trabalhos.

Fonte: Agência Brasil