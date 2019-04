Pinheiro retorna à Brasília para dar continuidade às negociações

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, está neste momento reunido com os técnicos do Ministério da Saúde, em Brasília, para mais conversas e negociações rumo à solução para a reabertura da Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá.

Juntamente com os vereadores, deputados estaduais, bancada federal, servidores, diretoria, médicos, Conselho Municipal de Saúde e a sociedade organizada, Pinheiro já vem há quase dois meses trabalhando para resolver o caos instalado na Santa Casa, causado por má gestão interna.

“Existem muitos questionamentos sobre a demora em se tomar uma decisão, quero lembrar que estamos falando de muitas vidas, entre crianças e adultos, e que esse problema já vêm se arrastando há muitos anos, vindo a explodir agora, na minha gestão. Não vou deixar a população na mão, estou trabalhando o tempo todo para solucionar o problema. Depois da reunião com os técnicos da Ministério e das informações que irei colher aqui, voltarei para Cuiabá, me reunirei novamente com todos os interessados em ajudar e depois darei uma solução definitiva”, explicou o prefeito.

Enquanto a situação não se define, Pinheiro determinou que todos os pacientes oncológicos e nefrológicos fossem transferidos para o Hospitais de Câncer e Hospital Geral da União (HGU). Mas, a Santa Casa não liberou o prontuário para que os pacientes fossem regulados para os outros hospitais e, estes pacientes continuam sendo tratados na unidade.

“Quero me desculpar com meu povo cuiabano que, por conta desse caso seríssimo da Santa Casa, não estou dando ainda a atenção necessária que o tricentenário da nossa querida Cuiabá merece, mas me comprometo a voltar e inaugurarmos as muitas obras planejadas para a data”, finaliza.

