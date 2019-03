Prefeito autoriza liberação de recursos para ajudar a Santa Casa

Anúncio foi feito em reunião realizada nesta sexta-feira (01.03) na Prefeitura

Atendendo a um pedido da comissão criada pela Câmara Municipal para tentar salvar a Santa Casa da crise financeira em que se encontra, o prefeito Emanuel Pinheiro realizou, na manhã desta sexta-feira (01.03), uma reunião no seu gabinete com a presença do secretário municipal de Saúde, Luiz Antônio Possas de Carvalho, dos vereadores Misael Galvão, Luís Cláudio, Toninho de Souza e Marcrean Santos, além do diretor da Santa casa, Carlos Coutinho.

Apesar da dívida que a Santa Casa tem com a Prefeitura, Pinheiro autorizou a liberação de mais recursos para que o hospital consiga se manter de portas abertas. “Preocupado com a população que depende da saúde pública (SUS) e em consideração à história da Santa Casa, à nova direção do hospital, à comissão de vereadores que acompanham este processo e à articulação feita e pelo secretário municipal de Saúde e técnicos da Saúde da Capital, hoje estou autorizando a liberação dos 3,6 milhões para o dia 11 de março, mediante um cronograma de serviços à população e também à assinatura de um documento por todas as partes. Esta data foi escolhida para que possamos manter o equilíbrio das contas públicas, sem sacrificar o compromisso dos cofres do Município”, revelou o prefeito.

Emanuel enfatizou ainda que a Prefeitura sempre foi parceira da Santa Casa. “Nós não somos os responsáveis pelo caos financeiro da Santa Casa. Eles tiveram um problema de gestão interna. Continuamos abertos para ajudar, dentro dos limites do Tesouro Municipal e dentro de um cronograma de atendimento à população”, disse.

A exigência principal feita pelo prefeito para o repasse destes recursos é que a Santa Casa pague seus funcionários, que já estão há meses sem receber. O hospital também deverá cumprir uma meta de prestação de serviços, que são atendimentos oferecidos à população por meio da Secretaria Municipal de Saúde. “Estamos buscando um bem maior, que é o fortalecimento da saúde pública em Cuiabá. É necessário que isso seja feito de forma equilibrada, assumindo compromissos mútuos, tendo como base o bom atendimento à população que mais precisa. Vamos continuar ajudando a Santa Casa e consequentemente a população cuiabana, mas não podemos absorver problemas de gestão e trazê-los para a Prefeitura ”, comentou Pinheiro.

O presidente da Santa Casa, Carlos Coutinho agradeceu o empenho do prefeito Emanuel em tentar salvar o hospital. “A Santa Casa tem vários problemas que nós da nova direção pegamos agora, mas vamos trabalhar para cortar ‘até no osso’. Estamos felizes com esse entendimento, porque o hospital é muito maior do que tudo isso que está acontecendo. Reconhecemos e agradecemos o apoio que o prefeito Emanuel Pinheiro deu e continua dando a essa instituição. Não podemos condenar uma instituição de 202 anos. Queremos continuar a fazer nosso trabalho, de atender todo o estado. Esse dinheiro que vamos receber da Prefeitura tem contrapartida em serviços, vamos trabalhar muito prestando os atendimentos para a população. Queremos construir uma nova história”, disse Coutinho.