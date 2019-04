Prefeito inaugura Estação Ipiranga e revitalização da praça Maria Taquara

O espaço, climatizado, contará com placas de energia solar e internet wi-fi

Construída a partir de critérios de segurança, conforto e sustentabilidade, a estação de ônibus da Praça Ipiranga será inaugurada nesta sexta-feira (29), pelo prefeito Emanuel Pinheiro. Na ocasião, ele também entregará a revitalização da Praça Maria Taquara, com um novo ponto de ônibus, localizada na mesma região. Somadas, as duas paradas apresentam fluxo de cerca de 10 mil passageiros diariamente.

O prefeito afirma que, embora o modelo da Ipiranga se assemelhe ao da Estação Alencastro, a gestão optou por uma estrutura não fixa. Esta proposta considera a possibilidade de mudança, caso o projeto do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) seja concluído pelo governo do Estado.

Na Ipiranga, o espaço, climatizado, contará com placas de energia solar e internet wi-fi. “Isso vai ao encontro da nossa proposta de humanização da gestão e dos serviços. Portanto, não poderíamos deixar de considerar o conforto do usuário do transporte coletivo. Este é um dos frutos do nosso trabalho, que também tem reflexos nas trocas de pontos de ônibus e na licitação do transporte coletivo, que será lançada em breve.”

O que: Inauguração de estação e revitalização da praça Maria Taquara

Quando: sexta-feira (29), às 19h

Onde: Praça Ipiranga e Praça Maria Taquara

Com Assessoria